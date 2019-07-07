Зеленский озадачил пользователей соцсетей странным поведением на совещании

Он заметно нервничает и постоянно осматривается, пьет много воды, а выражение его лица постоянно меняется.

В Сети появилось видео совещания Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский странно себя ведет, сообщает РИА Новости.

Ролик опубликован с названием "Зеленский сыграл Добкина-младшего", что является отсылкой к украинскому депутату Дмитрию Добкину. Инцидент с его участием случился в 2016 году, когда неожиданно для всех политик удалился за колонну прямо в зале парламента и начал вести себя совершенно неадекватно.

На опубликованном видео Зеленский проявляет крайне странное поведение: он заметно нервничает и постоянно осматривается, пьет много воды, а выражение его лица постоянно меняется.

Такое поведение украинского президента стало предметом дискуссии пользователей. Некоторые посчитали, что Зеленский очень устал и в его поведении видны признаки стресса. Другие же посчитали, что президент принимает сильнодействующие препараты, что и вызвали такую реакцию.

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