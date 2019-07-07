Четверо погибли при взрыве бензовоза в России

Пострадали 11 человек.

Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области возросло до четырех. Об этом ТАСС сообщил глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

- Всего пострадали 11 человек при взрыве бензовоза, который при отказе тормозов сошел с дороги. Четверо насмерть, которые были рядом с бензовозом, - сказал он.

Устинов добавил, что сейчас в Центральной городской больнице Краснотурьинска находятся четыре человека в состоянии средней степени тяжести. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых, пострадавшие получили различные переломы. Несмотря на то, что на месте происшествия возник пожар, ожогов ни у кого не зафиксировано.

Почти все погибшие и пострадавшие в результате взрыва бензовоза являлись местными туристами, рассказал Горелых.

- Сотрудникам полиции осталось установить личность одного погибшего. Личности остальных погибших и пострадавших установлены, все они туристы, все жители Свердловской области, проживающие неподалеку от места происшествия, - сказал он.

По данным ГУ МВД России по Свердловской области, водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии. Региональная прокуратура проводит проверку по факту происшествия, проинформировали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее местные СМИ сообщили, что, по предварительным сведениям, эти люди являлись участниками международного горного марафона "Конжак-2019". Глава Северного управленческого округа региона Евгений Преин данную информацию опроверг. "Пострадавшие и погибшие никак не связаны с марафоном "Конжак". Место аварии находится далеко от старта и финиша марафона", - сказал он в беседе с корреспондентом агентства.

Соревнования проводятся ежегодно близ города Карпинска Свердловской области в первую субботу июля. Глава Карпинска Андрей Клопов также сообщил ТАСС, что погибшие и пострадавшие не имеют никакого отношения к марафону.

Бензовоз взорвался в результате ДТП на технологической дороге на севере Свердловской области (около 350 км от Екатеринбурга).

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