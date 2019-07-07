Ильин показал свой лучший результат в сезоне в Токио

Столица Японии принимает тестовые соревнования по тяжелой атлетике в преддверии Олимпиады-2020.

Сегодня, 7 июля, были распределены медали в весовой категории до 109 килограммов у мужчин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Всего на помост в данной категории вышли девять спортсменов. Казахстанская команда была представлена Ибрагимом Берсановым и Ильей Ильиным.

Оба спортсмена в итоге остались вне пьедестала. Берсанов в сумме поднял 376 (174+202) килограммов. Этого хватило только для шестого места.

Ильин занял восьмое место, подняв в сумме 365 (165+200) килограммов. Победу одержал Же Янг из Китая - 406 килограммов. Второе место осталось за россиянином Родионом Бочковым - 388 килограммов. Бронзовую медаль завоевал кореец Хьеп Сье - 386 килограммов.

Добавим, что Ильин выступает в категории до 96 килограммов. Сумма двоеборья, показанная в Токио, является его лучшим результатом в сезоне.

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