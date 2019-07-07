Музыкальный опен-эйр "Ел астанасы - Нұр-Сұлтан" собрал более 40 тысяч павлодарцев

Несмотря на мелкий дождь, пришедшие на праздник павлодарцы не расходились.

На летней сцене Ertis Promenade на Центральной Набережной выступили группа "Пицца" и дуэт Артур и Raim, передаёт pavlodarnews.kz.

Концерт начался с пролога, во время которого прозвучало попурри из 21 песни о столице. Музыкальное ассорти исполнили 21 певец.

Аким Павлодарской области, поздравляя всех присутствующих с праздником, отметил, что за годы Независимости главный город успешно продемонстрировал всему миру потенциал Казахстана.

- Нур-Султан за короткий промежуток времени стал современным мегаполисом с уникальной инфраструктурой, - сказал Булат Бакауов. - Благодаря столице наша страна заявила о себе на мировом уровне как о состоявшемся государстве. С ней связаны политические, экономические и социальные успехи Казахстана. С праздником, с Днём столицы!

Несмотря на мелкий дождь, пришедшие на праздник павлодарцы не расходились. Благодаря звуковой и осветительной группе на берегу Иртыша удалось устроить яркий опен-эйр.

В вечерней части концерта первой выступила группа "Братья Жугунусовы". Под песни в исполнении трех братьев - Рустема, Мираса и Мухаммед-Али - павлодарцы устроили танцы.

Перед собравшимися выступил казахстанский дуэт Артур и Raim, который исполнил все свои хиты - "Самая вышка", "Роза", "Симпа", "Саукеле" и "Полетаем".

После на сцену вышла российская группа "Пицца". Всего в течение вечера Центральную Набережную посетили около 40 тысяч гостей.

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