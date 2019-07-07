Подростка унесло течением в Алматинской области. Поиски ведут вторые сутки

Поисковые работы проводятся по всему периметру реки Каратал.

Девочка 2004 года рождения по неосторожности упала в реку, передаёт inAlmaty.kz.

Вечером 5 июля в Талдыкоргане трое детей, 2004, 2009, 2011 года рождения, прогуливалась по набережной реки Каратал. Девочка 2004 года рождения перешагнула через ограждения, и по неосторожности упала в воду, после чего ее унесло течением.

В Департаменте по ЧС Алматинской области в связи с происшествием создан оперативный штаб, по проведению поисковых работ.

Накануне, 5 июля поиски проводились до 22:30 часов и не дали результатов. Поиски приостановили в связи с темным временем суток и плохой видимостью. Утром 6 июля поиски возобновились. Поисковые работы проводятся по всему периметру реки Каратал, начиная от места падения до плотины вблизи села Ескелды Би, Каратальского района, вниз и в верх по течению.

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