Инициативу о введении в школах уроков домбры поддержал Токаев

Токаев также поделился мнением о важной роли домбры и исполнителей в казахской культуре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддерживает инициативу о введении в школах уроков обучения игры на домбре, передает Zakon.kz.

Выступая на празднике Домбры, сказал, что поддерживаю инициативу о введении в школах (по желанию) уроков обучения игры на этом великолепном национальном инструменте. Домбыра это символ и олицетворение казахского духа и менталитета, источник вдохновения и музыкантов, и поэтов. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 7 июля 2019 г.

Президент посетил масштабный концерт в Нур-Султане. В честь праздника площадь у монумента "Қазақ елі", как и в прошлом году, превратится в большую концертную площадку. Токаев также поделился мнением о важной роли домбры и исполнителей в казахской культуре

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