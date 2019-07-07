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Инициативу о введении в школах уроков домбры поддержал Токаев

Токаев также поделился мнением о важной роли домбры и исполнителей в казахской культуре

Фото : Twitter7 июля 2019, 14:06

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддерживает инициативу о введении в школах уроков обучения игры на домбре, передает Zakon.kz.

Президент посетил масштабный концерт в Нур-Султане. В честь праздника площадь у монумента "Қазақ елі", как и в прошлом году, превратится в большую концертную площадку. Токаев также поделился мнением о важной роли домбры и исполнителей в казахской культуре


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