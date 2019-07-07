Иран сделал шаг к созданию ядерной бомбы

Уран в Исламской Республике пока что будут обогащать до 5 процентов - так его можно будет использовать в качестве топлива для атомной электростанции в Бушире.

Иран начал обогащать уран выше уровня в 3,67 процента - допустимого максимума по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Lenta.ru.

- Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения урана, - сказал он на встрече с прессой.

По его словам, уран в Исламской Республике пока что будут обогащать до 5 процентов - так его можно будет использовать в качестве топлива для атомной электростанции в Бушире. При этом министр подчеркнул, что Иран готов обогащать уран до любого уровня и в любых объемах.

Арагчи также заявил, что его правительство будет каждые 60 дней отказываться от нового условия по СВПД. Он также озвучил условия иранского правительства по переговорам о возвращении к сделке: Иран будет согласен на участие США в ней лишь в том случае, если с него будут сняты все американские санкции. Новые переговоры с европейскими странами планируются в скором времени.

По мнению министра энергетики Израиля Юваля Штайница, такой план обогащения урана - умеренный шаг, однако Иран "начал нелегкий путь к ядерному оружию".

1 июля Тегеран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено международным соглашением. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что этот шаг не является нарушением, и указал, что страна осуществляет свое право на ответ на выход США из сделки.

19 июня Иран отказался продлевать сроки своего ультиматума о выходе из СВПД, несмотря на просьбу стран Европы.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками - Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!