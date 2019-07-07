Нацистская теория заговора захватила интернет

В соответствии с теорией "великого замещения", в Европе идет геноцид белого населения, которое замещается выходцами с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Теория заговора о "великом замещении", сформулированная ультраправыми французами, за несколько лет обрела планетарное значение. Об этом говорится в исследовании британской организации Institute for Strategic Dialogue, передает Lenta.ru.

- Невероятно наблюдать, насколько ультраправые концепции "великого замещения" и призывы к "ремиграции" вошли в широкий политический дискурс. Теперь о них говорят политики, который возглавляют государства и заседают в парламентах, - заявляют ученые.

По их данным, треть всех обсуждений этих теорий в интернете уже идет на английском языке. Восемь из десяти самых популярных Twitter-аккаунтов ведутся на французском языке, два - на английском. Из этих двух один принадлежит президенту США Дональду Трампу, второй - правому сайту Defend Europa.

В соответствии с теорией "великого замещения", в Европе идет геноцид белого населения, которое замещается выходцами с Ближнего Востока и из Северной Африки, что рано или поздно приведет к вымиранию белых людей. "Ремиграция" предлагает насильственный вывоз из Европы этнических меньшинств - это, по версии некоторых теоретиков, позволит избежать "замещения".

Именно эта идея вдохновила на теракт австралийца Брента Тарранта, который 15 марта напал на мечеть в новозеландском городе Крайстчерч. Он транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием "Великое замещение". Позднее Таррант рассказал, что на преступление его вдохновили теракты мусульман в Европе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!