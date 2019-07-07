Черепах придумали спасать старыми бюстгальтерами

Деталью женского туалета черепашкам ремонтируют панцири.

Черепаший панцирь — не просто защита, но также и важная часть скелета животного. И хоть домашние черепашки защищены от опасностей, их собратьям на воле не так повезло.

Недавно организация по защите дикой природы Central MS Turtle Rescue придумала способ чинить панцири, и для этого понадобились застежки от бюстгальтеров. Поэтому на "Фейсбуке" был объявлен сбор ненужных лифчиков.

Помимо возникающих опасностей окружающего мира у черепах иногда могут быть неприятности с их панцирем. Они могут начать разрушаться из-за инфекций или деформироваться из-за неравномерного роста. В результате панцирь может треснуть, расколоться или даже сломаться. Но некоторые из повреждений можно починить. Central MS Turtle Rescue показали, как именно они используют застежки для бюстгальтеров.

За время сбора пожертвований организация получила так много бюстгальтеров, что в конце концов прекратила сбор.

Источник: Лайф

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