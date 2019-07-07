Двух жителей Мангистау унесло в море на катамаране

Мужчины не пострадали, спасатели вернули их на базу отдыха.

Двух жителей Мангистау на катамаране унесло в море. Они ждали спасателей всю ночь, передает Zakon.kz со ссылкой на "Ладу".

Двое мужчин, находясь в алкогольном опьянении, уплыли в море на катамаране в районе Кендерли, близ базы отдыха "Самал". Спасатели нашли их на следующий день, сообщила Рукия Сычева, пресс-секретарь службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Оперативно-спасательный отряд поселка получил сообщение о пропавших 6 июля, примерно в 23:00.

Спасатели Канат Лукманов и Жоламан Молдабеков приступили к поискам мужчин. Примерно в 06:45 7 июля пропавших мужчин 1963 года рождения нашли в море.

Мужчины не пострадали, спасатели вернули их на базу отдыха.

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