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Популярные средства от солнечных ожогов раскритиковал дерматолог

Эксперт предложил свои методы борьбы с недугом.

Фото : pixabay.com7 июля 2019, 17:22

Дерматолог Роберт Гниадецки из университета Альберты призвал отказаться от популярных бытовых способов лечения солнечных ожогов — нанесения растительного масла, кусочков лимона или йогурта на поврежденные участки кожи. По словам специалиста, такая "помощь" не только неэффективна, но и может нанести вред здоровью, пишет Лайф.

Вместо того чтобы мазать ожоги сметаной, эксперт предложил предпринять следующие шаги: охладить кожу влажной тканью, а затем нанести на поврежденный участок увлажняющий крем без отдушек или же безрецептурную мазь с гидрокортизоном.

Специалист также рекомендовал принять ибупрофен и восстанавливать водный баланс — пить больше жидкости. Если же на теле образовались небольшие пузырьки, для предотвращения инфекции стоит применять местный антибиотик.

Дерматолог подчеркнул, что в случае рвоты или образования корки у больших волдырей нужно немедленно обратиться к врачу.


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