В Атырау наградили победителей международной олимпиады по казахскому языку и литературе

Большую часть наград увезли с собой этнические казахи, проживающие в республике Узбекистан.

62 школьника из шести государств съехались в Атырау для участия в международной олимпиаде по казахскому языку и литературе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

6 июля в доме культуры им.Курмангазы прошла торжественная церемония награждения победителей международной олимпиады по казахскому языку и литературе. В знании родного языка состязались 62 школьника из шести государств - Китая, Монголии, Кыргызстана, России, Ирана и Узбекистана. Награды победителям вручил первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов.

- Мы очень рады, что представители казахской диаспоры, несмотря на проживание в другой стране, продолжают говорить на родном языке, совершенствуя свои знания из года в год. Как гласит народная мудрость, если народ забывает свой родной язык, он теряет свои корни. Я очень рад, что благодаря этим ребятам, проживающим в разных странах, казахский язык продолжает жить и оставаться языком общения во многих семьях, - обратился к участникам олимпиады Серик Шапкенов.

По итогам международной олимпиады пять участников получили золотые медали, 8 участников - серебряные, 15 школьников - бронзовые медали.

- Кроме того, детей наградили по разным номинациям и лучшие из лучшиx стали обладателями сертификатов на бесплатное обучения в ВУЗАX Казаxстана, участники олимпиады получили гранты ректоров, рассказала исполняющий обязанности руководителя управления образования Жансулу Туремуратова .

По итогам олимпиады все дети были отмечены различными призами, за любовь к родному языку и уважение к корням.

Стоит отметить, что большую часть наград увезли с собой этнические казахи, проживающие в республике Узбекистан.

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