Байгали Серкебаев прокомментировал отмену концерта А'Студио
Музыканты группы надеются на скорейшее решение ситуации.
Фото : instagram7 июля 2019, 18:40
В Батуми отменили концерт группы "А’Студио". Шоу должно было состояться 27 июля в клубе UP2U, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Звезда".
Один из основателей группы "А’Студио" Байгали Серкебаев выразил сожаление в связи со случившимся.
- Мы очень сожалеем, что создалась такая ситуация, и что мы не едем на концерт в Батуми. Надеемся на скорейшее урегулирование конфликта и с нетерпением ждем встречу с батумским зрителем, - сказал артист.
В клубе UP2U заявили, что концерт полностью отменен, отрицательно ответив на вопрос о возможном переносе. Конкретные причины представитель заведения называть не стал, сославшись на то, что это уже вопрос "внутренней кухни" заведения и артистов.
Солистка группы "А’Студио" Кети Топурия также полностью отказалась от комментариев на данную тему.
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