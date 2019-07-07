Токаев выразил соболезнования главе Афганистана

Жертвами взрыва стали 179 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Афганистана Ашрафу Гани Ахмадзаю в связи с террористическим актом, совершенным в городе Газни, передает Zakon.kz.

В результате ЧП погибли и пострадали десятки жителей Афганистана.

"Я выражаю глубокие соболезнования президенту Афганистана господину Гани и афганскому народу в связи с террористическим актом в городе Газни, который привел к столь многочисленным человеческим жертвам", - написал Токаев в Twitter.

I express deep condolences to the President of Afghanistan Mr Ghani and to the Afghan people on the terrorist act in Ghazni city that caused so many human casualties. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 7 июля 2019 г.

7 июля возле здания отделения безопасности города Газни произошел взрыв автомобиля, начиненного взрывчаткой. В результате 12 человек погибли, еще 179 госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Большая часть пострадавших – гражданские лица, 36 из них – дети.

Пресс-секретарь афганского президента Ашрафа Гани Садик Садикки осудил атаку талибов и назвал ее терактом. Террористическое нападение талибов возле частной школы в Газни, которое привело к гибели гражданских лиц, вызывает осуждение и является преступлением против человечности, написал он в Twitter.

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