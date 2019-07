Токаев выразил соболезнования главе Афганистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Афганистана Ашрафу Гани Ахмадзаю в связи с террористическим актом, совершенным в городе Газни, передает Zakon.kz.

В результате ЧП погибли и пострадали десятки жителей Афганистана.

I express deep condolences to the President of Afghanistan Mr Ghani and to the Afghan people on the terrorist act in Ghazni city that caused so many human casualties.