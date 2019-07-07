Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев выразил соболезнования главе Афганистана

Жертвами взрыва стали 179 человек.

Фото : Акорда7 июля 2019, 18:57

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Афганистана Ашрафу Гани Ахмадзаю в связи с террористическим актом, совершенным в городе Газни, передает Zakon.kz.

В результате ЧП погибли и пострадали десятки жителей Афганистана.

"Я выражаю глубокие соболезнования президенту Афганистана господину Гани и афганскому народу в связи с террористическим актом в городе Газни, который привел к столь многочисленным человеческим жертвам", - написал Токаев в Twitter.

7 июля возле здания отделения безопасности города Газни произошел взрыв автомобиля, начиненного взрывчаткой. В результате 12 человек погибли, еще 179 госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Большая часть пострадавших – гражданские лица, 36 из них – дети.

Пресс-секретарь афганского президента Ашрафа Гани Садик Садикки осудил атаку талибов и назвал ее терактом. Террористическое нападение талибов возле частной школы в Газни, которое привело к гибели гражданских лиц, вызывает осуждение и является преступлением против человечности, написал он в Twitter.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты