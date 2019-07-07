В Талдыкоргане женщина обокрала пятилетнюю девочку

К чести местных полицейских, в течение двух-трех часов подозреваемую удалось установить и задержать.

В одном из дачных массивов Талдыкоргана неизвестная женщина отобрала у пятилетней девочки золотые сережки. Отозвав ребенка в сторонку, женщина якобы по поручению ее матери сняла с нее серьги и скрылась в неизвестном направлении, передает МИА "Казинформ".

К чести местных полицейских, в течение двух-трех часов подозреваемую удалось установить и задержать.

- По подозрению в совершении преступления задержана 30-летняя жительница Талдыкоргана. Женщина вполне благополучна, работает в торговле, семейная, вместе с супругом воспитывает двух детей. Свой поступок она объяснить не может. Как бы то ни было, по зарегистрированному факту городской полицией начато уголовное расследование. Похищенные серьги обнаружены в одном из ломбардов и возвращены законной владелице, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

С учетом того, что задержанная не имеет приводов в полицию и ранее не привлекалась к уголовной ответственности, на время расследования в отношении нее избрана мера пресечения "Обязательство о явке".

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