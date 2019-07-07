Министр обороны прибыл в Арысь

Руководством оборонного ведомства поставлен ряд конкретных задач.

В воскресенье, 7 июля, в ходе рабочей поездки в регионе глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев совершил облет окрестностей города, осмотрел арсенал и прилегающую территорию, а также проинспектировал полигон по уничтожению фрагментов боеприпасов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

На месте работ проведен инструктаж на предмет соблюдения мер безопасности с личным составом инженерно-саперных, материально-технических подразделений и с военными пожарными, которые непосредственно выполняют мероприятия по очистке территорий от фрагментов боеприпасов.

Руководством оборонного ведомства поставлен ряд конкретных задач. В первую очередь обеспечение безопасности гражданских лиц, во вторую - безопасность военнослужащих, выполняющих работы по поиску и вывозу частей боеприпасов.

Также состоялась встреча с личным составом подразделений ВС РК, который работает круглосуточно в сложных погодных условиях. Как отметил ранее Верховный Главнокомандующий, работа военнослужащих по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приравнивается к выполнению боевого задания.

Вместе с Н. Ермекбаевым прибыла комиссия Главной инспекции Министерства обороны РК для проведения внутреннего служебного расследования по выявлению причин чрезвычайного происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, в регионе начаты работы по погрузке и вывозу уцелевших боеприпасов, а также уничтожению фрагментов боеприпасов. Для жителей города данные работы опасности не представляют.

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