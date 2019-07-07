Полиция Алматинской области задержала водителя-убийцу

Мужчина сбил пешехода насмерть и уехал.

В Панфиловском районе Алматинской области на автодороге Пиджим - Ынтымак местные жители обнаружили тело молодого парня, который, предположительно, стал жертвой дорожно-транспортного происшествия. Потерпевшим оказался 25-летний житель села Ынтымак, передает МИА "Казинформ".

На месте происшествия криминалисты обнаружили различные пластмассовые фрагменты от неизвестной автомашины белого цвета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятия полицейским Панфиловского района в течение одних суток удалось установить марку автомашину и задержать ее владельца.

По подозрению в смертельном наезде на пешехода задержан 23-летний односельчанин потерпевшего. На кузове его автомашины Toyota Camry обнаружены характерные для ДТП механические повреждения.

По факту наезда на пешехода начато досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 и ст. 347 УК РК. На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера пресечения "Обязательство о явке".

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