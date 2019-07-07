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Футболист "Реала" тайно женился

У Гарета Бейла уже подрастают трое детей.

Фото : kommersant.ru7 июля 2019, 21:25

Звезда футбольного клуба "Реал Мадрид" и национальной сборной Уэльса Гарет Бейл тайно женился на своей давней возлюбленной — Эмме Рис-Джонс, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.

По данным издания, на торжестве, прошедшем в пятизвездочном отеле на испанском острове Тагомаго, присутствовало около 60 человек — родственники и близкие друзья пары. Среди них не было отца невесты, который был осужден за мошенничество, а также бабушки и дедушки Эммы, которые воспитывали ее, когда она была ребенком.

— Я не могу поверить, что они так поступили. Мы знали, что приближается свадьба, и, конечно, мы ожидали приглашения. Мы помогали растить Эмму — я был ей как отец, когда ее папа был в тюрьме. Она спрашивала, поведу ли я ее к алтарю, когда она будет выходить замуж за Гарета, — заявил дедушка девушки Джон Макмюррей.

Чуть позднее в этом году пара планирует устроить свадебную вечеринку для тех, кто не смог присутствовать на церемонии.

Изначально футболист и его избранница планировали сыграть свадьбу в Италии. Они хотели, чтобы на торжестве выступила американская певица Бейонсе. Бейл и Рис-Джонс пришлось перенести свадьбу из-за череды неприятностей в семье невесты.

Весной 2018 года у пары родился третий ребенок — сын Аксель Чарльз. У супругов также есть две дочери — Альба Виолет и Нава Валентина.


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