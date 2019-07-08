"Барселона" хочет вернуть самого титулованного футболиста в истории

Дани Алвес на данный момент - свободный агент.

Бразильский защитник Дани Алвес, который на данный момент является свободным агентом, может вернуться в "Барселону", передает Zakon.kz со ссылкой на AS.

Клуб рассматривает варианты с подписанием игрока на правый край обороны, если "Камп Ноу" этим летом покинет Нелсон Семеду. 36-летний бразилец считается в "Барсе" одним из кандидатов на эту роль, но не основным.

С 2008 по 2016 год Алвес провел 391 матч и забил 21 гол за "Барселону". За это время он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза - Кубок страны, три раза - Лигу чемпионов.

Последним клубом Алвеса был ПСЖ. В стан парижан защитник перешел летом 2017 года на правах свободного агента из "Ювентуса". В завершившемся сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 32 матчах. На счету игрока - три забитых мяча и восемь результативных передач. Ранее бразилец также выступал за "Байю" и "Севилью".

Играя за парижан, бразилец стал самым титулованным футболистом в истории: на его счету 42 трофея, что позволило обойти британцев Кенни Далглиша и Райана Гиггза, которые побеждали в соревнованиях по 35 раз.

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