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В Сети опубликовали видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

За неделю Токаев принял ряд важных решений и провел важные встречи.

Фото : Акорда8 июля 2019, 00:01

Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева с 1 по 7 июля 2019 года, передает Zakon.kz.

Напомним, завершал неделю Токаев на праздновании Дня домбры.


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