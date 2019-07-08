В Сети опубликовали видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

За неделю Токаев принял ряд важных решений и провел важные встречи.

Фото : Акорда

Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева с 1 по 7 июля 2019 года, передает Zakon.kz. Напомним, завершал неделю Токаев на праздновании Дня домбры.

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