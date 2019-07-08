В Сети опубликовали видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
За неделю Токаев принял ряд важных решений и провел важные встречи.
Фото : Акорда8 июля 2019, 00:01
Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева с 1 по 7 июля 2019 года, передает Zakon.kz.
Напомним, завершал неделю Токаев на праздновании Дня домбры.
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