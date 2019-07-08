Казахстанец стал серебряным призером Универсиады-2019

В финале упражнений на перекладине Милад Карими занял второе место с результатом 14.675.

Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль Всемирной Летней Универсиады в Неаполе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале упражнений на перекладине казахстанец занял второе место с результатом 14.675. Победителем в этом виде стал Чиа-Хунг Тангу из Тайпея, третье место на счету - россиянина Ивана Стретовича.

Добавим, что ранее Милад Карими занял пятое место в многоборье, седьмое - в вольных упражнениях и четвертое в соревнованиях на брусьях. Это уже вторая медаль от команды по спортивной гимнастике на Универсиаде. Ранее сегодня второе место в упражнениях на коне занял Нариман Курбанов. Кроме этого, в активе казахстанцев еще две медали - золотую медаль завоевал дзюдоист Галымжан Кырыкбай, а "бронзой" отметилась Сарсенкуль Рысбекова, ставшая третьей в стендовой стрельбе.

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