Запущен прямой рейс из Нур-Султана в Токио

Открытие рейса связано с развитием хаба в аэропорту Нур-Султан.

Стартовал первый прямой рейс из Нур-Султана в Токио, передает "Хабар 24".

7 июля в 8 часов 17 минут по времени японской столицы самолет Boeing 757 совершил посадку в международном аэропорту Нарита.

Нарита, куда отныне будет пребывать казахстанский борт, является вторым аэропортом в Японии по количеству принимаемых за день пассажиров. Он расположен всего в часе езды от центра Токио.

Прямой рейс Нур-Султан – Токио будет регулярным. Пока вылеты будут выполняться по субботам. Но уже к началу осени авиакомпания готова выполнять еженедельно два рейса.

Открытие рейса на Токио связано с развитием хаба в аэропорту Нур-Султан.

Самолет Boeing 757 вмещает свыше 200 пассажиров. В авиакомпании видят высокий потенциал и прогнозируют, что уже осенью рейсы будут заполнены на 80 процентов. А через год данный маршрут сможет выйти на коммерческую рентабельность и полностью выйти из программы государственного субсидирования.

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