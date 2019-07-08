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Головкину бросили вызов в Казахстане

Я хочу драться здесь, на "Барыс Арене"! - Билли Джо Сондерс.

Фото : Atameken Business Channel8 июля 2019, 06:13

Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс посетил вечер бокса в Нур-Султане, сообщает Sports.kz.

После очередного боя Сондерса пригласили на ринг, и он выступил с краткой речью. В частности, британец напомнил, что по-прежнему хочет боя с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным.

- Я благодарен казахстанским болельщикам за теплый прием - они прекрасны. Я хочу драться здесь, на "Барыс Арене", с Головкиным! Это отличный бой, я бы хотел воспользоваться возможностью и подраться с ним здесь, в Казахстане. Скоро мы сядем за стол с Фрэнком [Уорреном] и моей командой и решим. Еще раз скажу: Головкин, я бросаю тебе вызов, я хочу драться с тобой на "Барыс Арене"! В Казахстане потрясающие фанаты, давай дадим им бой, которого они заслуживают! — заявил Сондерс.


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