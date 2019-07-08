Головкину бросили вызов в Казахстане
Я хочу драться здесь, на "Барыс Арене"! - Билли Джо Сондерс.
Фото : Atameken Business Channel8 июля 2019, 06:13
Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс посетил вечер бокса в Нур-Султане, сообщает Sports.kz.
После очередного боя Сондерса пригласили на ринг, и он выступил с краткой речью. В частности, британец напомнил, что по-прежнему хочет боя с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным.
- Я благодарен казахстанским болельщикам за теплый прием - они прекрасны. Я хочу драться здесь, на "Барыс Арене", с Головкиным! Это отличный бой, я бы хотел воспользоваться возможностью и подраться с ним здесь, в Казахстане. Скоро мы сядем за стол с Фрэнком [Уорреном] и моей командой и решим. Еще раз скажу: Головкин, я бросаю тебе вызов, я хочу драться с тобой на "Барыс Арене"! В Казахстане потрясающие фанаты, давай дадим им бой, которого они заслуживают! — заявил Сондерс.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4976822-1a0612a515d986bacb552e4eddde91da
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...