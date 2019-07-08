Три кредита оформила жительница Усть-Каменогорска на имя своей знакомой

Воспользовавшись доверием, подозреваемая оформила онлайн-кредиты на общую сумму 145 тысяч тенге.

Жительница Усть-Каменогорска оформила три онлайн-кредита на имя своей знакомой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

3 июля за помощью в полицию обратилась 30-летняя женщина, которая сообщила, что неизвестное лицо оформило на ее имя кредит. Об оформлении кредита она узнала, когда пришло сообщение о погашении займа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержана 25-летняя женщина, которая оказалось знакомой пострадавшей.

Воспользовавшись доверием, подозреваемая в начале апреля оформила три онлайн-кредита на общую сумму 145 тысяч тенге.

По факту мошенничества начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 Уголовного Кодекса.

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