Казахстанцы завоевали 15 медалей на чемпионате Азии по борьбе

В их числе – три золотых.

В Нур-Султане завершилось континентальное первенство по греко-римской, вольной и женской борьбе среди кадетов, собравшее в столице Казахстана сильнейших палуанов Азии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу UWW World Championships 2019.

По итогам турнира отечественные спортсмены выиграли в общей сложности 15 медалей, в числе которых – три высшего достоинства. Все три золотые медали для нашей команды выиграли представители греко-римской борьбы, в активе которых также два серебра и две бронзы. В общекомандном зачете наши "классики" расположились на втором месте, первое место заняли иранские борцы.

Отечественные вольники сумели добыть для страны восемь наград (три серебра и пять бронзы), что позволило нашим борцам войти в лидирующую тройку, вслед за Ираном и Индией. Представительницы прекрасной половины принесли в копилку казахстанской дружины одно серебро и две бронзы.

Общекомандный зачет:

1 место - Иран

2 место - Индия

3 место - Казахстан

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