Оппозиция Венесуэлы готова встретиться с властями страны

При этом оппозиция подчеркнула, что собирается продолжать требовать отставки правительства президента Николаса Мадуро и проведения новых выборов.

Венесуэльская оппозиция примет участие во встрече с представителями правительства страны, которая пройдет при посредничестве Норвегии в Барбадосе, передает ТАСС.

- Мы обращаемся к гражданам и мировому сообществу, чтобы сообщить, что мы будем присутствовать на встрече с представителями узурпаторского режима в Барбадосе, чтобы установить диалог для прекращения диктатуры, - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter пресс-службой лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

При этом оппозиция подчеркнула, что собирается продолжать требовать отставки правительства президента Николаса Мадуро и проведения новых выборов.

- Наша главная мотивация - положить конец страданиям венесуэльцев, и для этого мы продолжаем работу, - добавили оппоненты Мадуро.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на три источника сообщило о возможном возобновлении переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией. AP называет возможным местом для встречи островное государство Барбадос. Однако 2 июля Гуайдо заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями администрации Николаса Мадуро.

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