Какая погода ждет казахстанцев 8 июля

Дождь и ветер на севере, ясная погода на юге.

С прохождением атмосферных фронтов в северных, центральных и восточных регионах республики местами ожидаются дожди с грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на юге с пыльной бурей. В южной и западной части республики – погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Карагандинской, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, днем гроза. В Кызылординской области местами ожидаются усиление ветер 15-20 м/с с пыльной бурей, ночью местами гроза, шквал. В Костанайской области ночью местами ожидается гроза, днем – усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской Карагандинской, местами Атырауской, Мангыстауской, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях днем сильная жара.

В Кызылординской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: +31, ясно

Погода в Нур-Султане: +24, ясно

Полный прогноз погоды на 8 июля

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