Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Россия и Украина проведут прямой телемост

Телемост запланирован на 12 июля, его длительность составит два часа.

Фото : YouTube8 июля 2019, 09:58

Студии телеканалов "Россия-1" и украинского NewsOne организуют двухчасовой телемост, в рамках которого смогут пообщаться граждане России и Украины, передает ТАСС.

Телемост запланирован на 12 июля, его длительность составит два часа.

В свою очередь глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook раскритиковала идею проведения телемоста и призвала вынести этот вопрос на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

- Повторяю также предложение к [секретарю СНБО] Александру Данилюку по проведению отдельного заседания СНБО, - написала она. В сообщении Гопко также утверждается, что проведение телемоста является частью политики по "оккупации украинского медиапространства".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты