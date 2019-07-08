Россия и Украина проведут прямой телемост

Телемост запланирован на 12 июля, его длительность составит два часа.

Студии телеканалов "Россия-1" и украинского NewsOne организуют двухчасовой телемост, в рамках которого смогут пообщаться граждане России и Украины, передает ТАСС.

Телемост запланирован на 12 июля, его длительность составит два часа.

В свою очередь глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook раскритиковала идею проведения телемоста и призвала вынести этот вопрос на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

- Повторяю также предложение к [секретарю СНБО] Александру Данилюку по проведению отдельного заседания СНБО, - написала она. В сообщении Гопко также утверждается, что проведение телемоста является частью политики по "оккупации украинского медиапространства".

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