Открытый перелом ног – Mercedes сбил девочку на "зебре"

В крайне тяжелом состоянии 15-летняя пострадавшая поступила в реанимацию.

Автоледи на Мерседесе сбила несовершеннолетнюю девочку на "зебре" по улице Воинов-Интернационалистов в сторону улицы Ермекова в Караганде. Она переехала ей обе ноги, у девочки - открытые переломы ног, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на странице Instagram-аккаунта patriotkaragandy.

В крайне тяжелом состоянии 15-летняя пострадавшая поступила в реанимацию.

- Ребенок 2004 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в центре травматологии и ортопедии имени Макажанова. У девочки травма головы, открытый перелом ног, а также травма грудной клетки. Врачи оказывают полный комплекс необходимой помощи, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Гуля Багаудинова.

- 29-летняя водитель автомобиля Mercedes наехала на пешеходном переходе 15-летнюю жительницу города. Возбуждено уголовное дело по статье 345 часть 2 УК, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

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