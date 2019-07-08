13 артисток, которые сбросили несколько килограммов, а ощущение, что несколько лет

Заветная мечта похудеть и выглядеть моложе одолевает едва ли не каждую представительницу прекрасного пола. Чтобы носить одежду размера XS, девушки отказываются от любимых сладостей и изнуряют себя тренировками в спортзале.

Фото : adme.ru

Насколько сильно может измениться лицо человека после похудения? Делимся с вами подборкой из 13 российских звезд, которые похорошели, сбросив ненужные килограммы. Пелагея — 27 кг Анна Михалкова —10 кг Полина Гагарина — 22 кг Дина Гарипова — 8 кг Ирина Дубцова — 25 кг Екатерина Скулкина — 15 кг Ксения Бородина — 16 кг Анфиса Чехова — 25 кг Надежда Ангарская — 30 кг Ани Лорак — 15 кг Маша Малиновская — 12 кг Ольга Картункова — 84 кг Светлана Пермякова — 16 кг Источник: AdMe

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