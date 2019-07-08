13 артисток, которые сбросили несколько килограммов, а ощущение, что несколько лет
Заветная мечта похудеть и выглядеть моложе одолевает едва ли не каждую представительницу прекрасного пола. Чтобы носить одежду размера XS, девушки отказываются от любимых сладостей и изнуряют себя тренировками в спортзале.
Фото : adme.ru8 июля 2019, 11:16
Насколько сильно может измениться лицо человека после похудения? Делимся с вами подборкой из 13 российских звезд, которые похорошели, сбросив ненужные килограммы.
Пелагея — 27 кг
Анна Михалкова —10 кг
Полина Гагарина — 22 кг
Дина Гарипова — 8 кг
Ирина Дубцова — 25 кг
Екатерина Скулкина — 15 кг
Ксения Бородина — 16 кг
Анфиса Чехова — 25 кг
Надежда Ангарская — 30 кг
Ани Лорак — 15 кг
Маша Малиновская — 12 кг
Ольга Картункова — 84 кг
Светлана Пермякова — 16 кг
Источник: AdMe
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