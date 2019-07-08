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13 артисток, которые сбросили несколько килограммов, а ощущение, что несколько лет

Заветная мечта похудеть и выглядеть моложе одолевает едва ли не каждую представительницу прекрасного пола. Чтобы носить одежду размера XS, девушки отказываются от любимых сладостей и изнуряют себя тренировками в спортзале.

Фото : adme.ru8 июля 2019, 11:16

Насколько сильно может измениться лицо человека после похудения? Делимся с вами подборкой из 13 российских звезд, которые похорошели, сбросив ненужные килограммы.

Пелагея — 27 кг

Анна Михалкова —10 кг

Полина Гагарина — 22 кг

Дина Гарипова — 8 кг

Ирина Дубцова — 25 кг

Екатерина Скулкина — 15 кг

Ксения Бородина — 16 кг

Анфиса Чехова — 25 кг

Надежда Ангарская — 30 кг

Ани Лорак — 15 кг

Маша Малиновская — 12 кг

Ольга Картункова — 84 кг

Светлана Пермякова — 16 кг

Источник: AdMe


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