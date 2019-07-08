Казахстанский палуан установил силовой рекорд Гиннесса
Силач за 1 минуту 48 секунд прибил одной рукой 10 сковородок.
Фото : 24.kz8 июля 2019, 11:48
Известный казахстанский палуан Сергей Цырульников установил новый рекорд Гиннесса, сообщает "Хабар 24".
Силач за 1 минуту 48 секунд прибил одной рукой 10 сковородок. Трюк Сергея вызвал восторженные эмоции у зрителей. Сам рекордсмен в полном порядке, рука не травмирована.
- В России на шоу "Я могу" меня пригласили, я сказал, что этот рекорд я смогу побить. Но мне отказали. Я говорю ну все, ребята! Тогда держитесь! Я установлю его в Казахстане, - говорит Сергей Цырульников.
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