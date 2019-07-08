Казахстанский палуан установил силовой рекорд Гиннесса

Силач за 1 минуту 48 секунд прибил одной рукой 10 сковородок.

Известный казахстанский палуан Сергей Цырульников установил новый рекорд Гиннесса, сообщает "Хабар 24".

Силач за 1 минуту 48 секунд прибил одной рукой 10 сковородок. Трюк Сергея вызвал восторженные эмоции у зрителей. Сам рекордсмен в полном порядке, рука не травмирована.

- В России на шоу "Я могу" меня пригласили, я сказал, что этот рекорд я смогу побить. Но мне отказали. Я говорю ну все, ребята! Тогда держитесь! Я установлю его в Казахстане, - говорит Сергей Цырульников.

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