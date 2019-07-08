Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанский палуан установил силовой рекорд Гиннесса

Силач за 1 минуту 48 секунд прибил одной рукой 10 сковородок.

Фото : 24.kz8 июля 2019, 11:48

Известный казахстанский палуан Сергей Цырульников установил новый рекорд Гиннесса, сообщает "Хабар 24".

Силач за 1 минуту 48 секунд прибил одной рукой 10 сковородок. Трюк Сергея вызвал восторженные эмоции у зрителей. Сам рекордсмен в полном порядке, рука не травмирована.

- В России на шоу "Я могу" меня пригласили, я сказал, что этот рекорд я смогу побить. Но мне отказали. Я говорю ну все, ребята! Тогда держитесь! Я установлю его в Казахстане, - говорит Сергей Цырульников.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты