Орудовавшего в автобусах карманника-рецидивиста задержали полицейские Талдыкоргана

Женщина, лишившаяся кошелька со 110 тысячами тенге в маршрутном автобусе, своевременно обратилась в полицию.

44-летний мужчина задержан благодаря криминалистической технике, выявившей подозреваемого по четкому описанию его внешних примет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на .Департамент полиции Алматинской области

Молодая женщина, лишившаяся кошелька со 110 тысячами тенге в маршрутном автобусе, своевременно обратилась в полицию Талдыкоргана и четко описала приметы мужчины, которого она подозревала в краже наличности. Внесенные в базу данных приметы быстро выявили одного из так называемых "щипачей", ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за карманные кражи. Мужчина с репутацией вора-рецидивиста имеет связанное со своей внешностью прозвище.

- У подозреваемого имеется ярко выраженная примета в виде шрама на губе, вследствие операционного вмешательства. Потерпевшей были представлены несколько фото подозреваемых со схожими приметами, по одному из которых женщина его и опознала. Кроме того, подозреваемый был запечатлен на нескольких видеокамерах, установленных близ автобусных остановок, совпадающих со временем совершения кражи. В итоге мужчина был задержан и доставлен в полицию - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По факту начато расследование с назначением обязательной проверки на причастность к другим аналогичным кражам, совершенных в последнее время в городском общественном транспорте.

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