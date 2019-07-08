Димаш отозвался о пародии на себя
Девушка из Монголии выступила на шоу талантов.
Фото : YouTube8 июля 2019, 13:06
Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram восхитился пародией на себя, сообщает Zakon.kz.
Он выложил фрагмент видео выступления девушки в его образе артиста под песню SOS d'un terrien en detresse.
Это шоу талантов "Яг түүн шиг" (Yag Tuun Shig) на монгольском телевидении.
Конкурсантка Халиун Баатарджав (Khaliun Baatarjav) выбрала композицию SOS d'un terrien en détresse, которую не раз исполнял казахстанец.
- Очень интересная пародия. Эта девушка больше похожа на меня, чем на себя. Очень талантливо сделано, - отметил Димаш.
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