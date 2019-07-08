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Оранжевое небо: В Турции произошел взрыв на азотном заводе

На место сразу же прибыли пожарные, медработники и полицейские.

Фото : YouTube8 июля 2019, 15:28

Инцидент произошел недавно в Турции, в провинции Кютахья, на седьмом километре шоссе Кютахья — Эскишехир. Прогремевший взрыв на химическом предприятии напугал местных жителей, но еще больше их встревожили химические испарения, идущие прямо на город, сообщает Life.ru.

Взрыв произошел вечером в воскресенье, 7 июля. На место сразу же прибыли пожарные, медработники и полицейские. Всех оказавшихся поблизости попросили надеть специальные защитные маски. По словам официальных представителей, во время инцидента никто не пострадал, пишет Kamu Bülteni.

Но недавно в Сети стали появляться видео, снятые очевидцами. На одном из них заметно, как жёлтое облако движется от завода по направлению к жилым зданиям. А автор видео взволнованно комментирует ситуацию. Однако, по словам губернатора, все страхи беспочвенны и облако не представляет для жителей никакой опасности.


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