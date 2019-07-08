Команда Казахстана по вольной борьбе заняла третье место в командном зачете ЧА-2019

Первыми стали иранские борцы, на втором месте расположилась Индия.

В Нур-Султане завершился чемпионат Азии по видам борьбы среди кадетов. Последние были разыграны среди вольников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанским борцам удалось завоевать восемь медалей. К сожалению, среди них ни одной золотой. "Серебро" турнира завоевали Нурдаулет Базарбаев в весовой категории до 48 кг, Бекзат Амангали в категории до 80 кг и Ислам Тагиров в весовой категории до 100 кг. Третье место на счету Мерея Базарбаева (до 51 кг), Акниета Тулегенова (до 60 кг), Бекзата Тажи (до 92 кг), Олжаса Олжаканова (65 кг) и Нурдаулета Куанышбай (71 кг).

Это позволило нашей команде занять третье место в командном зачете. Первыми стали иранские борцы, на втором месте расположилась Индия.

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