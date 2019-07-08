Сын "мясного короля" разбился в ДТП в Москве

Он врезался на мотоцикле в автомобиль.

Сын владельца колбасных заводов Владимира Маругова Александр погиб в результате ДТП на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодой человек на своем мотоцикле столкнулся с легковушкой.

— Мотоциклист погиб, им был сын бизнесмена Владимира Маругова Александр Маругов. Обстоятельства ДТП выясняются, — рассказал собеседник агентства.

Жуткая авария попала в объектив камер видеонаблюдения. На опубликованных Mash кадрах видно, что водитель такси при развороте не пропустил мотоциклиста. После столкновения байк вспыхнул. Оба водителя были госпитализированы, сына "мясного короля" спасти не удалось.

Официального подтверждения информация о личности погибшего пока не получила, однако в инстаграме Маругова уже появились комментарии с соболезнованиями.

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