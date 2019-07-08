Сагинтаев описал основные проблемы Алмалинского района

Аким продолжает проверять все районы южной столицы.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел осмотр Алмалинского района, передает Zakon.kz.

Как рассказал глава города, вместе с акимом Алмалинского района Беккали Торгаевым они рассмотрели вопросы безопасности пешеходов и ДТП на дорогах.

- Необходимо обустройство нерегулируемых пешеходных переходов, их освещение - считает Сагинтаев. - Светофорное регулирование. Развитие систем видеонаблюдения. Важны баланс интересов пешеходов и автомобилистов. Всю эту работу необходимо проводить и в присоединенных районах мегаполиса.

Кроме того, Сагинтаев поставил перед акимом Алмалинского района задачу по улучшению экологического менеджмента, в которую входят работа с аварийными деревьями, защита зеленых насаждений, капитальный ремонт дворов, развитие газоснабжения, сейсмоусиление социальных объектов, прежде всего - школ и детсадов. Это также работа по изношенным сетям, централизованная канализация для частных домов, благоустройство и уличное освещение. Акимат подготовит План действий по этим вопросам, подчеркнул аким города.

- Ознакомился с работой "Алматы Тазалық" (компания, отвечающая за уборку мусора в городе). Необходимо укрепление производственной базы, модернизация техники, усиление кадров. Задачи: чистота города и уборка мусора, расширение площадей озеленения, очистка арыков и ливневой канализации, подготовка к предстоящему зимнему периоду, - рассказал Бакытжан Сагинтаев.

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