Алматинку с Альцгеймером ищут дети

Фотографии с просьбой помочь найти маму развесили по городу.

В Алматы разыскивают женщину с синдромом Альцгеймера, которая ушла из дома сестринского ухода, передает Zakon.kz.

Людмила Матвеевна Ковтунова, 1951 г.р., потерялась днем 7 июля. Рост около 155 сантиметров, худая, зеленые глаза, короткие волосы, была одета в темно-синее трикотажное платье, на голове светлый платок, на ногах тапочки и темные носки.

Объявления о поиске маме дети Ковтуновой развесили по городу. Ушла она из дома сестринского ухода на улице Бериктас. У Людмилы Матвеевны синдром Альцгеймера, она практически не разговаривает.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!