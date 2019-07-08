Алматинку с Альцгеймером ищут дети
Фотографии с просьбой помочь найти маму развесили по городу.
Фото : Zakon.kz8 июля 2019, 17:41
В Алматы разыскивают женщину с синдромом Альцгеймера, которая ушла из дома сестринского ухода, передает Zakon.kz.
Людмила Матвеевна Ковтунова, 1951 г.р., потерялась днем 7 июля. Рост около 155 сантиметров, худая, зеленые глаза, короткие волосы, была одета в темно-синее трикотажное платье, на голове светлый платок, на ногах тапочки и темные носки.
Объявления о поиске маме дети Ковтуновой развесили по городу. Ушла она из дома сестринского ухода на улице Бериктас. У Людмилы Матвеевны синдром Альцгеймера, она практически не разговаривает.
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