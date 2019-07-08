В Уральске сбили двух пешеходов

Оба инцидента произошли около 8 часов утра.

Двоих пешеходов сбили в Уральске 8 июля, возле остановки Медколледж и по улице Сарайшык, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Оба ДТП произошли в 8.30 утра.

Водитель автомобиля марки Volkswagen Виктор, рассказал, что он ехал по улице Сарайшык в сторону улицы Айтиева, когда на пешеходный переход выбежали мужчина с женщиной.

- Я ехал, как положено, 40 километров в час. Мне 66 лет, да еще инвалид. Такая ситуация произошла, наверное, по многим причинам. Во-первых, перед пешеходным переходом стоит баннер с рекламой автомойки - как ни крути, все же на него отвлекаешься. Во-вторых, на обочине дороги растут кустарники, нет видимости, кто подошел к дороге. И третий фактор - то, что мужчина с женщиной, видимо, торопились, они прямо выбежали на пешеход. Так получилось, что я сбил мужчину, его забрала карета скорой помощи, - рассказал Виктор.

По словам очевидцев, также еще одного пешехода сбил водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106" возле остановки Медколледж.

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