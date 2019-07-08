12 человек пострадали в ДТП в Павлодарской области

Еще один человек скончался.

Смертельная авария произошла на трассе Экибастуз - Нур-Султан. В результате один человек погиб, еще 12 с различными травмами попали в больницу, сообщила Sputnik Казахстан сотрудник пресс-службы департамента полиции Павлодарской области Жанна Белялова.

Трагедия произошла в воскресенье, 7 июля, в 21.40 в 12 километрах от Экибастуза. Водитель автомобиля Audi 100, 1993 года рождения, житель Павлодарской области, при выезде на главную дорогу столкнулся с Toyota Camry под управлением водителя 1980 года рождения, жителя города Нур-Султана. В результате столкновения 50-летняя женщина погибла, а 12 человек, в том числе пятеро детей (одному из них было три года, двум - четыре, и еще двое детей в возрасте пяти и девяти лет) госпитализированы в городскую больницу Экибастуза.

У всех пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, различные ушибы и переломы. 30-летний мужчина находится в коме. Кроме него, в тяжелом состоянии в реанимации находятся еще трое пострадавших.

Состояние детей, которые госпитализированы в отделение травматологии, оценивается как средней степени тяжести.

Проводится проверка, начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

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