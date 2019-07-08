В Сайране утонул мужчина

Тело спасатели обнаружили после продолжительных поисков.

Днем в понедельник, 8 июля, в Алматы на озере Сайран утонул мужчина, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС города.

Во время водного патрулирования на озере Сайран к спасателям обратились отдыхающие, сказав, что они заметили прыгнувшего с моста человека со стороны ул. Толе би. Спасатели немедленно направились к месту происшествия и приступили к поиску.

После продолжительного поиска тело мужчины было обнаружено в западной части озера. Выяснением обстоятельства происшествия будут заниматься уполномоченные органы.

В целях пропаганды безопасного поведения и снижения количества несчастных случаев (гибели людей) на воде сотрудники ДЧС, ДП г.Алматы, совместно с волонтерами проводят ежедневные рейдовые мероприятия по местам массового отдыха людей.

Сегодня таких рейдов проведено более 60, при этом вручено 1800 памяток, проинструктировано 1800 людей. Вместе с тем, по статье 364 ч.1 "Нарушение правил общего водопользования" составлено 4 административных протокола (предупреждение физических лиц).

В ходе совместных мероприятий в местах отдыха ими проводятся разъяснительная работа о правилах безопасного поведения на водоемах, а также выявление малолетних, находящихся у воды без сопровождения взрослых.

Местным исполнительным органом на озере Сайран определено 2 разрешенных места для купания, а именно:

- восточная часть озера 200 метров в южном направлении от ул. Толе би;

- западная часть озера 300 метров в южном направлении от ул. Толе би до пирса.

С наступлением купального сезона на озере Сайран выставлен пост Службы спасения. Кроме того, на постоянной основе на озере Аэропортовское (Алматинское) организовано дежурство спасателей РОСО КЧС МВД РК.

С начала купального сезона на озере Сайран водолазами Службы спасения города Алматы спасено два человека.

Чтобы отдых у воды не был омрачен печальными событиями необходимо помнить о том, что:

- не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

- во время купания не теряйте друг друга из виду;

- не заплывайте далеко от берега за буи и знаки ограждения;

- не умея плавать, не пользуйтесь для плавания кругами, надувными матрацами;

- не подплывайте к близко идущим катерам, лодкам;

- не прыгайте в вводу с лодок, мостов и причалов;

- не купайтесь слишком долго, возможно переохлаждение и усталость;

- не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии.

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