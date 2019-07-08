В Усть-Каменогорске ликвидируют радиационное пятно
В областном центре обнаружено 206 радиационных аномалий.
Фото : pixabay.com8 июля 2019, 23:49
Радиационное пятно в районе ВКГТУ имени Д. Серикбаева будет ликвидировано в 2019 году, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По информации руководителя отдела природоохранных программ Аяулым Кайдаровой, в областном центре обнаружено 206 радиационных аномалий. Двадцать из них расположены в жилой зоне, остальные - на территории промышленных предприятий.
— Ежегодно мы дезактивируем участки радиационного загрязнения в соответствии с кадастром, — пояснила Аяулым Еркиновна. — Восемь участков уже очищены, а с 2014 года ведутся дезактивационные работы в районе ВКГТУ, которые предполагается завершить в этом году.
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