Житель Рудного упал с крыши многоэтажки

18-летний парень разбился насмерть.

В городе Рудный молодой парень разбился насмерть. Факт подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, передает МИА "Казинформ".

- Управлением полиции города Рудный по факту падения 18-летнего мужчины с крыши заброшенного здания проводится досудебное расследование,- сообщили в ведомстве.

Ни обстоятельств произошедшего, ни каких-либо других подробностей в полиции раскрывать не стали.

ЧП произошло 4 июля в районе школы №12, пишет региональный паблик. 18-летний парень упал с крыши заброшенной пятиэтажки, которая расположена по улице 50лет октября, дом 57. Студент скончался на месте.

По предварительной версии, причиной падения с последующей смертью стало употребление химических веществ, вызывающих дезориентацию в пространстве.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали наступление смерти в результате падения с большой высоты.

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