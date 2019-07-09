Жанкош Тураров взлетел в мировом рейтинге

Казахстанец одержал победу и завоевал чемпионский титул.

Казахстанец Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) совершил взлет на 137 позиций в рейтинге BoxRec после завоевания второстепенного титула WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе, передает Vesti.kz.

В главном событии вечера бокса в Нур-Султане Тураров в третьем раунде нокаутировал аргентинца Мауро Годоя (31-5-1, 16 КО).

После этой победы Тураров поднялся с 204-го на 67-е место в рейтинге BoxRec, а Годой, ранее шедший 107-м, опустился на 132-ю строчку. Всего в списке значатся 1690 боксеров.

Рейтинг BoxRec в весе Турарова возглавляет чемпион WBA (Super) американец Реджис Прогрейс (24-0, 20 КО). Следом за ним идут чемпион IBF британец Джош Тейлор (15-0, 17 КО) и обладатель титула WBO американец Морис Хуккер (26-0-3, 17). Четвертую позицию занимает еще один чемпион мира - Хосе Рамирес (24-0, 16 КО) из США, владеющий титулом WBC.

Из семи казахстанцев выше всех в рейтинге BoxRec в первом полусреднем весе расположился Батыр Джукембаев (16-0, 13 КО) - 22-е место. Далее идет Тураров.

Тураров в этом году вернулся на ринг после почти двухлетней паузы. Он подписал контракт с британской менеджерской компанией MTK Global и дебютировал под ее эгидой 1 июня, победив техническим нокаутом ганца Ричмонда Джанберга (29-4-1, 23 КО) в британском Кардиффе.

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