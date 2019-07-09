Воспитанник "Бенфики" покинул казахстанский клуб

Футболист решил продолжить карьеру в другой стране.

Португальский нападающий Карлитос покинул кызылординский "Кайсар", сообщает Vesti.kz.

26-летний футболист не смог пробиться в состав клуба казахстанской премьер-лиги, поэтому решил продолжить свою карьеру в другой стране. В КПЛ-2019 на его счету пять матчей, последний из которых он провел 14 апреля, а на еще две игры Карлитос выходил в Кубке. Результативными действиями португалец не отметился.

В "Кайсар" Карлитос перешел в феврале текущего года. Воспитанник знаменитой лиссабонской "Бенфики" до КПЛ выступал за шесть клубов. Большая часть футбольной карьеры Карлитоса проходила на Кипре, где он играл за АПОЭЛ, АЕЛ и "Анортосис".

До "Кайсара" Карлитос выступал в польской команде "Висла". Всего за свою футбольную карьеру он провел 183 матча и забил 20 голов.

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