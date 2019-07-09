Врачи рассказали о состоянии выживших в ДТП в Акмолинской области

Один из пострадавших госпитализирован в больницу Нур-Султана, медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Один из шестерых пострадавших в жуткой аварии в Астраханском районе Акмолинской области направлен в городскую больницу Нур-Султана. Состояние других пациентов, находящихся в райбольнице, стабильно тяжелое и удовлетворительное. Об этом рассказал на своей странице в Instagram заместитель главы региона Марат Игали, передает Sputnik Казахстан.

Игали сообщил, что пострадавших в страшном ДТП с участием трех легковых машин по поручению акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева посетила исполняющая обязанности акима Астраханского района Жанар Шахпутова.

- В настоящее время один из пострадавших госпитализирован в городскую больницу Нур-Султана. Его состояние стабильно тяжелое. Другая пациентка находится в районной больнице, состояние также стабильно тяжелое, она нетранспортабельна. Еще одна женщина прооперирована, - сообщил Марат Игали.

Доктор в коротком видеоролике на странице Игали уточняет, что у нее, в частности, диагностирован открытый вывих голеностопного сустава. Состояние пациентки удовлетворительное, все показатели в норме. Ее также планируется перенаправить в столичную больницу для дальнейшего наблюдения и лечения в отделении травматологии.

- Двое ее детей отправились с родственниками в Нур-Султан. Всем пострадавшим в аварии оказывается необходимая помощь. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, - написал Игали.

Также в видеоролике врач рассказал, что состояние еще одной девочки относительно удовлетворительное. После наложения швов пациентка отправлена домой.

ДТП произошло 8 июля в районе села Ягодное Астраханского района Акмолинской области на трассе Алматы - Екатеринбург.

На трассе столкнулись три легковых автомобиля, на месте аварии погибли сразу шесть человек. Еще шестеро доставлены в больницу.

По информации пресс-службы облдепартамента полиции, возбуждено досудебное производство по ст. 345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Назначены судебно-медицинские экспертизы.

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