Прямая трансляция заседания Правительства Казахстана

Будут обсуждать комплексный план развития и застройки Шымкента до 2023 года

Фото : ПМ

9 июля в 09:00 в "Үкімет үйі" началось заседание Правительства, передает Zakon.kz. На повестке заседания — вопросы "экономики простых вещей", Комплексный план развития и застройки г. Шымкент до 2023 года.

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