Прямая трансляция заседания Правительства Казахстана
Будут обсуждать комплексный план развития и застройки Шымкента до 2023 года
Фото : ПМ9 июля 2019, 09:00
9 июля в 09:00 в "Үкімет үйі" началось заседание Правительства, передает Zakon.kz.
На повестке заседания — вопросы "экономики простых вещей", Комплексный план развития и застройки г. Шымкент до 2023 года.
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