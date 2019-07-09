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Прямая трансляция заседания Правительства Казахстана

Будут обсуждать комплексный план развития и застройки Шымкента до 2023 года

Фото : ПМ9 июля 2019, 09:00

9 июля в 09:00 в "Үкімет үйі" началось заседание Правительства, передает Zakon.kz.

На повестке заседания — вопросы "экономики простых вещей", Комплексный план развития и застройки г. Шымкент до 2023 года.


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