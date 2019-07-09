В связи с переходом на другую работу Тамара Дуйсенова покинула пост секретаря партии Nur Otan.

Тамара Дуйсенова покинула пост секретаря партии Nur Otan, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

- В связи с переходом на другую работу Тамара Дуйсенова покидает пост секретаря партии Nur Otan. За полтора года она внесла значительный вклад в реализацию предвыборной платформы партии и социальных инициатив, направленных на рост благосостояния граждан. От лица руководства партии благодарю ее за проделанную работу и желаю успехов на новом поприще, - написал Байбек.

В связи с переходом на другую работу Тамара Дуйсенова покидает пост Секретаря партии «Nur Otan». За полтора года она внесла значительный вклад в реализацию предвыборной платформы партии и социальных инициатив, направленных на рост благосостояния граждан. pic.twitter.com/5ScVoz5vIf — Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) 9 июля 2019 г.

Тамара Дуйсенова была назначена секретарем партии Nur Otan в феврале 2018 года.

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