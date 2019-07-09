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Тамара Дуйсенова покинула пост

В связи с переходом на другую работу Тамара Дуйсенова покинула пост секретаря партии Nur Otan.

Фото : Нұрлы Өлке9 июля 2019, 09:10

Тамара Дуйсенова покинула пост секретаря партии Nur Otan, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

- В связи с переходом на другую работу Тамара Дуйсенова покидает пост секретаря партии Nur Otan. За полтора года она внесла значительный вклад в реализацию предвыборной платформы партии и социальных инициатив, направленных на рост благосостояния граждан. От лица руководства партии благодарю ее за проделанную работу и желаю успехов на новом поприще, - написал Байбек.

Тамара Дуйсенова была назначена секретарем партии Nur Otan в феврале 2018 года.


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