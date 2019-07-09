Только в двух регионах страны во вторник не ожидается осадков

В Кызылординской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики предоставили прогноз погоды на вторник, 9 июля, передает Zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики местами ожидаются дожди с грозами, усилением ветра, градом, шквалом. Лишь на западе и юге республики – погода без осадков.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гроза, днем – шквал, возможен град, ветер ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем – гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Акмолинской, Жамбылской, днем в Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – шквал, возможен град.

В Костанайской области местами ожидаются усиление ветра 18 м/с, ночью и утром – гроза.

В Кызылординской, днем в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской области днем местами ожидается гроза.

В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Мангистауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях днем ожидается сильная жара.

В Кызылординской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 9 июля будет облачно, температура воздуха составит 25 градусов тепла.

В Алматы будет облачно, +32.

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