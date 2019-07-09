Жареное солнце. В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Кызылординской области ожидается 41 градус.

Лето в самом разгаре. Из-за жары по Казахстану объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, 9 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, днем местами шквал, град. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днем шквал, град. Ветер северо-западный днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

Ночью и утром 9 июля в Костанайской области ожидается местами гроза. Ветер северо-западный, западный местами 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%

Также 9 июля в Кызылординской области сохраняется северный, северо-восточный ветер местами 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41°С. Вероятность шторма 95-100 %

Кроме того, днем 9 июля в Атырауской области ожидается сильная жара до 35-38 градусов. В Атырау ожидается сильная жара 35-37 градусов. Вероятность шторма 90-95%

Днем 9 июля в Жамбылской области местами ожидается сильная жара 39 °С, 10-11 июля местами 41°С. В Таразе днем 10-11 июля ожидается сильная жара 38-40°С. Вероятность шторма 85-90 %

Также 10-11 июля в Актюбинской области, 11 июля в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара 40-41 градус.

Днем 10 июля местами, 11 июля на большей части Акмолинской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. Вероятность шторма 90-95%.

Прогноз погоды на 9 июля можно посмотреть по ссылке.

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